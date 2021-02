Τη συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP ανακοίνωσε σήμερα η MYTILINEOS, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη MYTILINEOS, το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στην διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Επιπλέον, η MYTILINEOS θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την EGNATIA GROUP.

«Η Εταιρεία πρωτοπορεί και επενδύει σημαντικά στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς αποτελεί μία βασική παράμετρο για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων Α.Π.Ε.. H MYTILINEOS, αναπτύσσοντας έργα αποθήκευσης, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μονάδων παραγωγής ενέργειας και να καταστεί μία εταιρεία με ανεπτυγμένες δυνατότητες και ευελιξία, όπως απαιτείται για τις ενεργειακές εταιρείες του μέλλοντος» αναφέρεται σχετικά σε ανακοίνωση.

Το συνολικό κόστος για την MYTILINEOS τόσο για το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων, όσο και για το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα φτάσει τα 56 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με μία ακόμα «πρωτιά» εν όψει της ελληνικής Ενεργειακής Μετάβασης, η MYTILINEOS συμφώνησε να συμβασιοποιήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Corporate PPA) από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της EGNATIA GROUP, ισχύος 200 MW, έναντι τιμής €33/Mwh και για περίοδο 10+5 ετών.

Το εν λόγω PPA εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023.

Με την ενίσχυση αυτή της ισχύος της, η ανάπτυξη της MYTILINEOS στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών είναι πλέον δυναμική και πλουραλιστική, όπως άλλωστε ορίζουν οι επιταγές της σύγχρονης και αποδοτικής ενεργειακής διαχείρισης.

Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει πλέον:

Α.Π.Ε. στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί)

1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης

300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή (RTB)

100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021

Α.Π.Ε. στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα)

400 MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2 ο τρίμηνο του 2021

τρίμηνο του 2021 501 MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB)

362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022

4.000 MW – Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης

Αποθήκευση Ενέργειας

25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)

200 MW σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης

«Η υλοποίηση του επενδυτικού αυτού προγράμματος αναμένεται να αλλάξει ριζικά το προφίλ και τα μεγέθη της MYTILINEOS, ενώ θα σημάνει και το πέρασμα στη νέα εποχή.

Λόγω ακριβώς του μεγέθους και της σημασίας του προγράμματος αυτού, η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο και εφαρμογή του» αναφέρει η MYTILINEOS.

Υπενθυμίζεται ότι τους στόχους και τις δεσμεύσεις της για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος τα επόμενα χρόνια παρουσιάζει την Πέμπτη η Mytilineos, στο πλαίσιο διαδικτυακού συνεδρίου «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» που διοργανώνει η εταιρεία.

Το συνέδριο με τίτλο «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» θα έχει ως προσκεκλημένους διακεκριμένους Ευρωπαίους ομιλητές, εκπροσώπους της διεθνούς επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και θεσμικών φορέων, που θα ανταλλάξουν απόψεις και θα τοποθετηθούν σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την κλιματική αλλαγή που σήμερα είναι πιο επίκαιρη και καθοριστική από ποτέ.