Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεργάζεται με τη SIX, ενδυναμώνοντας τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες

H SIX και το Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX) ανακοινώνουν την επιτυχή μεταφορά και λειτουργία του συνόλου των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τίτλους της ATHEXCSD, μέσω της SIX, του Ελβετικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και κορυφαίου ευρωπαϊκού ICSD (International Central Securities Depository). Η SIX επιλέχθηκε ως ο πάροχος διεθνών λύσεων θεματοφυλακής για την ΑΤΗΕΧCSD, το ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.