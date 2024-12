Ειδικότερα, η Τεχνική Ολυμπιακή, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα "PREMIER FINANCIAL SERVICES HOLDCO LTD", την οποία η Εταιρεία ελέγχει έμμεσα μέσω των "T.O INTERNATIONAL HOLDING LTD" και "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD", προέβη σε κατάρτιση σύμβασης πώλησης του συνόλου των μετοχών που κατέχει επί της "PREMIER FINANCIAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ".