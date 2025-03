Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μαρτίου, όπως γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό η Dotsoft ΑΕ, στην οποία εγκρίθηκε η σύσταση κοινοπραξίας με τη Wings ICT, με σκοπό τη «δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος λήψης, αποθήκευσης, διαχείρισης, διερεύνησης και απεικόνισης δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαδραστικά ταμπλό».

Πιο αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 7 (επτά) μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 3.105.480 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, ήτοι το 99,535% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Σύσταση Κοινοπραξίας της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την εταιρεία με την επωνυμία «WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία» με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος λήψης, αποθήκευσης, διαχείρισης, διερεύνησης και απεικόνισης δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαδραστικά ταμπλό (dashboardΤ), με δυνατότητα μετασχηματισμού και συνδυασμού των δεδομένων για παραγωγή νέων, δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων τόσο με όσο και χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητα οργάνωσης ενημερώσεων και ειδοποιήσεων και τέλος με δυνατότητα στο Διαχειριστή να ορίζει χρήστες και δικαιώματα για πρόσβαση στα δεδομένα και τις δυνατότητες του συστήματος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (CPV: 72262000-9 ,72000000-5)», από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 57212/21-10-2024 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 361080 Διακήρυξή, τους όρους της σύμβασης, της μελέτης και των συμβατικών τευχών αυτής- Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου με ομοφωνία, αποφασίζει κι εγκρίνει την σύσταση Κοινοπραξίας της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την εταιρεία με την επωνυμία «WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία» με σκοπό την

εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος λήψης, αποθήκευσης, διαχείρισης, διερεύνησης και απεικόνισης δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων σε διαδραστικά ταμπλό (dashboardΤ), με δυνατότητα μετασχηματισμού και συνδυασμού των δεδομένων για παραγωγή νέων, δυνατότητα δημιουργίας ερωτημάτων τόσο με όσο και χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με δυνατότητα οργάνωσης ενημερώσεων και ειδοποιήσεων και τέλος με δυνατότητα στο Διαχειριστή να ορίζει χρήστες και δικαιώματα για πρόσβαση στα δεδομένα και τις δυνατότητες του συστήματος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» (CPV: 72262000-9 ,72000000-5)», από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 57212/21-10-2024 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 361080 Διακήρυξή, τους όρους της σύμβασης, της μελέτης και των συμβατικών τευχών αυτής- δεδομένου ότι με την απόφαση 12538/14-3-2025 από την Αναθέτουσα Αρχή (Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» εγκρίνεται η κατακύρωση της σύμβασης για την διακήρυξη 57212 / 21-10 -2024 «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης Λογισμικού / Βάσης Δεδομένων» (ΑΔΑΜ 24PROC015674400 2024-10-29) (ΠΕ.Κ.Α. 2021-2027) στην ένωση των εταιριών DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - «WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία», οι οποίες θα αποτελούν τα μέλη της κοινοπραξίας, καθ ότι η εκτέλεση της Σύμβασης είναι απολύτως συμφέρουσα και επικερδής για την Εταιρία κι εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης για την σύσταση κοινοπραξίας της εταιρίας DOTSOFT A.E. με την εταιρία με την επωνυμία «WINGS ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία».

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Building green and climate neutral city hubs across European cities» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2023/201-63242 και τίτλο ««SIGNORA - Smart parkInG for effcient urbaN mObility aiR quAlity enhancement»” και σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει με ομοφωνία, αποφασίζει κι εγκρίνει την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Building green and climate neutral city hubs across European cities» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 2023/201-63242 και τίτλο ««SIGNORA - Smart parkInG for effcient urbaN mObility aiR quAlity enhancement»” και την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Μάνου Αναστασίου κατόπιν της σύμβασης που θα υπογραφεί από την Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, της Δράσης 16706 Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του χρηματοδοτούμενου έργου με κωδικό έργου 113988 και τίτλο έργου «NOONiot - Next Generation Intelligence for Resilience - IoT Platform», διότι θα εξυπηρετήσει απόλυτα και ορθά το συμφέρον της Εταιρίας κι εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας.

Ακολούθως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο

Μάνο προκειμένου να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και να ρυθμίσει κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 3.105.480

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 99,535% %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 3.105.480

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 3.105.480. (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της.

