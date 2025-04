Η θυγατρική της INTRALOT A.E. στις ΗΠΑ, INTRALOT Inc. υπέγραψε επέκταση του υφιστάμενου συμβολαίου παροχής συστημάτων τυχερών παιχνιδιών με τη Λοταρία του New Hampshire για επιπλέον επτά έτη, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2033.

Η επέκταση σηματοδοτεί τη συνέχιση μιας αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας μεταξύ της INTRALOT και της Λοταρίας του New Hampshire που ξεκίνησε το 2010, καθώς και την πρώτη εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες του καινοτόμου οικοσυστήματος τυχερών παιχνιδιών LotosX Omni της INTRALOT. Η πλατφόρμα του οικοσυστήματος θα αναπτυχθεί σε υποδομή Cloud, προσφέροντας αυξημένη ανθεκτικότητα, επεκτασιμότητα και ασφάλεια κορυφαίου επιπέδου στη Λοταρία του New Hampshire. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τεχνολογική υποδομή της Λοταρίας θα αναβαθμιστεί με νέα τερματικά της INTRALOT, συμπεριλαμβανομένων του βραβευμένου PhotonX (1.700 μονάδες) και των τερματικών αυτόματης εξυπηρέτησης Gamestation και των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης Dreamtouch Flex (900 μονάδες συνολικά).

«Για περισσότερα από 15 χρόνια η INTRALOT αποτελεί ένα καθοριστικό εταίρο της Λοταρίας του New Hampshire, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που έχουν συμβάλλει στην εντυπωσιακή μας ανάπτυξη», δήλωσε ο Charlie McIntyre, Εκτελεστικός Διευθυντής της Λοταρίας του New Hampshire. «Στο πλαίσιο αυτής της ανανεωμένης συνεργασίας με την INTRALOT, ανυπομονούμε να προσφέρουμε στο δίκτυο λιανικής μας νέα τερματικά λοταρίας, ενώ είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που θα διαθέσουμε στους παίκτες μας δύο νέους τύπους μηχανημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης με οθόνη αφής Dream Touch Flex. Αποστολή μας στο New Hampshire είναι η μεγιστοποίηση των καθαρών κερδών, τα οποία διατίθενται εξ ολοκλήρου για τη δημόσια εκπαίδευση. Από το 1964, έχουμε συγκεντρώσει σχεδόν 3 δισ. δολάρια για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία της Πολιτείας μας. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την INTRALOT, της οποίας η προηγμένη τεχνολογία θα συμβάλει υπεύθυνα στην αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των συνεισφορών μας στην εκπαίδευση».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα λανσάρουμε την τεχνολογία LotosX για δεύτερη φορά σε Λοταρία της Αμερικανικής Ένωσης Λοταριών (NASPL)», δήλωσε ο Richard Bateson, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRALOT, Inc. «Στο New Hampshire έχουμε έναν εξαιρετικό συνεργάτη και είμαστε Public προμηθευτής μίας από τις πιο επιτυχημένες λοταρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Εκτελεστικό Διευθυντή McIntyre και την ομάδα του, προκειμένου να στηρίξουμε το επόμενο κεφάλαιο επιτυχίας της New Hampshire Lottery Commission».

Το οικοσύστημα LotosX Omni της INTRALOT ενσωματώνει τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες και λειτουργικά χαρακτηριστικά στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί στην κρατική Λοταρία της British Columbia (BCLC) στον Καναδά, καθώς και σε άλλες χώρες όπως η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ταϊβάν.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr