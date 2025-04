Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της χορήγησης ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου η θυγατρική της, NRG, να υποκαταστήσει την εταιρεία MORE.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 11 Απριλίου 2025, η οποία δημοσιεύθηκε και στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό πρωτοκόλλου 3604917/14.04.2025, η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι στις 24 Απριλίου 2025 παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για την υποβολή αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί της χορήγησης ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου η θυγατρική της Εταιρείας με την επωνυμία «NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «NRG») να υποκαταστήσει την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (η «MORE»), επίσης θυγατρική της Εταιρείας, ως μέρος της από 6 Απριλίου 2023 σύμβασης επί διαφοράς (το «Contract for Difference» ή «CfD») μεταξύ της MORE και της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «THERMOILEKTRIKI»), και να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της MORE που απορρέουν από το CfD, έναντι τιμήματος Ευρώ 11.037.888,12, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. (η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, την 14η Απριλίου 2025, τα μέρη συνήψαν τα CfD Novation Agreement, Consideration Agreement, Νέο CfD, Deed of Termination and Release, Νέο CfD Lenders' Direct Agreement και Side Letter to Sponsor Undertaking Agreement (όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στην από 11 Απριλίου 2025 ανακοίνωση της Εταιρείας).

Κατόπιν άπρακτης παρέλευσης της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της χορήγησης ειδικής άδειας για τη Συναλλαγή καθίσταται οριστικά ισχυρή, και τα από 14 Απριλίου 2025 CfD Novation Agreement, Consideration Agreement, Νέο CfD, Deed of Termination and Release, Νέο CfD Lenders' Direct Agreement και Side Letter to Sponsor Undertaking Agreement καθίστανται οριστικά έγκυρα από το χρόνο σύναψής τους.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018: (α) η Εταιρεία και η NRG είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της NRG, (β) η Εταιρεία και η MORE είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της MORE, και (γ) η Εταιρεία και η THERMOILEKTRIKI είναι συνδεδεμένα μέρη, καθώς η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της THERMOILEKTRIKI.

