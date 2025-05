Χρηματιστήριο: Καθαρός ορίζοντας για τις 1920 μονάδες τον Ιούνιο

Η χθεσινή (29/5) υποχώρηση στο ΧΑ (ΓΔ 1859 -0,92%) – με την συνδρομή της αποκοπής μερίσματος της ΕΕΕ και την σημαντικής πτώσης στον ΟΠΑΠ - δεν ήταν ικανή να αλλάξει την συνολική εικόνα του μήνα που τελειώνει – χρηματιστηριακά – σήμερα. Η απόδοση του ΓΔ τον Μάιο καταγράφει ένα εντυπωσιακό +9,5%,καταρρίπτοντας εν μέρει και το slogan ‘sell in May and go away’.