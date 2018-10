Σε βαθμό που κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Μολδαβία κομήθηκε… όρθιος και μάλιστα κατά την διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μολδαβό ομόλογό του Ιγκόρ Ντόντον και όσο εκείνος μιλούσς.

Σε βίντεο που ανήρτησε Τούρκος δημοσιογράφος ο πρόεδρος Ερντογάν φαίνεται καθαρά να μην μπορεί να αντισταθεί στις προσκλήσεις του Μορφέα και να αποκοιμιέται, γλυκά γλυκά ενώπιον όλων.

Λίγο αργότερα καταφέρνει πάντως να ξυπνήσει, να μην παραδοθεί εντελώς και να γείρει στο τραπέζι…

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk