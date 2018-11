Γνωστός ατακαδόρος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος "έγραψε" με σχόλιο που έκανε στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup την Δευτέρα.

Καθώς η Ιταλία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και ασκούνται πιέσεις για να αλλάξει τον προϋπολογισμό της, ήταν λογικό πως οι δημοσιογράφοι είχαν πέσει πάνω στον Ιταλό ΥΠΟΙΚ, Τζιοβάνι Τρία.

Ο κ. Τσακαλώτος θυμήθηκε πως κάποτε ήταν αυτός σε ανάλογη θέση.

Ο Ελληνας υπουργός Οικονομικών, βλέποντας τους δημοσιογράφους, τις κάμερες και τους φωτογράφους να είναι στραμμένα στον Ιταλό ομόλογό του Τζιοβάνι Τρία σχολίασε: «Τhat used to be me» («Κάποτε ήμουν εγώ στη θέση του»).