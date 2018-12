Ο Βασίλης Λεβέντης δεν τηρεί και πολύ το off the record και ίσως να κάνει και καλά. Αλλωστε αυτά που είπε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ δεν προκαλούν έκπληξη, απλώς δίνουν μία άλλη διάσταση σε ένα υπαρκτό θέμα.

More in this category: