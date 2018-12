Όπως έγινε γνωστό, το σύνολο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του υπουργείου Εξωτερικών από το 2005 κι έπειτα, πολύ απλά χάθηκε! Και αυτό επειδή δεν είχε γίνει τα τελευταία χρόνια η παραμικρή συντήρηση στους κεντρικούς σκληρούς δίσκους του υπουργείου, λόγω υψηλού κόστους. Ούτε και υπήρχαν αντίγραφα (back up).

