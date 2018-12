Εδώ και δύο ημέρες όμως ο Γιάννης Βαρουφάκης φαίνεται ότι έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον και μία θρυλικής μορφής της showbiz της δεκαετίας του ’90.

Είναι η Πάμελα Αντερσον, η οποία με ανάρτησή της στο twitter και αφότου είχε παρέμβει κατά της κρατικής βίας σε βάρος των κίτρινων γιλέκων στο Παρίσι, ενημέρωσε το κοινό της ότι θέλει να μάθει περισσότερα για το προοδευτικό μέτωπο που έχουν ιδρύσει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς και ο Γιάννης Βαρουφάκης.

Δεν έχει ακούσει φαίνεται τίποτε για το άλλο προοδευτικό μέτωπο που θέλουν να ιδρύσουν ο Παππάς και ο Τσίπρας και ο Παπαδημούλης, αλλά και να είχε, μάλλον προς Βαρουφάκη θα πήγαινε ούτως ή άλλως, καθώς βλέπει ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον και ενδεχομένως πιο θεαματικές παρεμβάσεις.

Το κορίτσι του Baywatch γράφει ότι επιθυμεί μία συνάντηση με τον γερουσιαστή Σάντερς όμως μία συνάντηση Βαρουφάκη - Αντερσον θα ήταν ομολογουμένως στα highlights της χρονιάς…

I reached out to. @SenSanders before the elections in USA- Before HC was voted in but we didn’t connect.

I hope to meet him -

I think he is a great man with so much energy

and good ideas.