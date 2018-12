Κι όμως, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που το πρωτοείπε αυτό το εξωφρενικό. Οι Financial Times έγραφαν στις αρχές του έτους ότι τα «διπλωματικά ανταλλάγματα είναι πολύ δελεαστικά» και επειδή τότε προτεραιότητα είχε το θέμα του χρέους προέτασσαν αυτό και όχι τις συντάξεις στο δημοσίευμα με τίτλο «Ο Τσίπρας παίζει πόκερ με την Μακεδονία».

