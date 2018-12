Υποδεχόμενος τον Ελληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο ο κ. Νετανιάχου είπε χαρακτηριστικά: «Όλος ο ελληνικός πολιτισμός». Η κυρία Μπαζιάνα χαιρέτισε στα ελληνικά και είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Αμέσως μετά, ήλθε η στιγμή της χειραψίας με την Σάρα Νετανιάχου, η οποία φάνηκε πολύ ενημερωμένη, αλλά εξέφρασε και μία απορία. «Το όνομά σας είναι Μπέτυ;», ρώτησε την κυρία Μπαζιάνα, η οποία απάντησε: «Ναι, Μπέτυ».

Παρά ταύτα, οι Ισραηλινοί γνωρίζουν την πλήρη αλήθεια και στο twitter του πρωθυπουργού, σύντροφος του κ. Τσίπρα αναγράφεται ως «Peristera "Betty" Baziana»...

Prime Minister Netanyahu and his wife Sara hosted dinner this evening for Greek Prime Minister Tsipras and his partner Peristera "Betty" Baziana and Cypriot President Anastasiades and his wife Andri Moustakoudi, at the Prime Minister's Residence in Jerusalem.