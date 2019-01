Όλο και καλύτερα πάει το πράγμα για την Τερέζα Μέι και την Βρετανία, στον δρόμο προς την έξοδο από την ΕΕ.

Δεν φτάνει η ταπείνωση που υπέστη από το κόμμα της, δεν φτάνει το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει αναζητώντας χωρίς να βρίσκει εναλλακτικό σχέδιο για το Brexit, τώρα έχει και τον επίσημο εκπρόσωπο της Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά να την παίρνει στο ψιλό.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες της Βρετανίας για μία συμφωνία σχετικά με τους όρους της αποχώρησής της από την Ευρώπη, ο κ. Σχοινάς, απάντησε με χαλαρή και χιουμοριστική διάθεση, με έναν στίχο από την μεγάλη επιτυχία των Spice Girls, του βρετανικού γυναικείου γκρουπ της δεκαετίας της δεκαετίας του 1990.

Όπως είπε, κατά την ενημέρωση στα αγγλικά: «we expect the UK to tell us what they want, what they really-really want».

Δείτε την απάντηση του κ. Σχινά:

και για όσους δεν θυμούται το κομμάτι των Spice Girls: