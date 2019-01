Και δευτερόλεπτα αφότου έγινε γνωστό το αποτέλεσμα έστειλε τρία tweet συγχαίροντας τον Τσίπρα και τον Ζάεφ: ένα στα Ελληνικά, ένα στα Μακεδονικά/της κατηγορίας των νοτιοσλαβικών γλωσσών και ένα στα Αγγλικά.

Το ενδιαφέρον, πέραν του ενθουσιασμού, είναι μία ελευθερία στην μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά.

Το όχι και τόσο κολακευτικό «mission impossible accomplished», που θα μεταφραζόταν μάλλον «αποστολή εξετελέσθη», εμφανίζεται στα ελληνικά ως «πετύχατε το ακατόρθωτο»…

Δείτε τα tweet του Ντόναλντ Τουσκ:

They had imagination, they took the risk, they were ready to sacrifice their own interests for the greater good. Zoran, Alexis – well done! Mission impossible accomplished. #PrespaAgreement@Zoran_Zaev @tsipras_eu