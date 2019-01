Η συνομιλία του Αλέξη Τσίπρα και του Εμανουέλ Μακρόν για την συμφωνία των Πρεσπών έχει το ενδιαφέρον της. Και συγκαταλέγεται στα highlights της καριέρας του Πρωθυπουργού.

Εξηγεί σε αυτήν στον γάλλο πρόεδρο πόσο ασήμαντες και αμελητέες είναι οι αντιδράσεις για την συμφωνία του με τον Ζάεφ και πώς οι διαδηλωτές και όσοι είναι αντίθετοι με αυτήν είναι λαϊκιστές ακροδεξιοί κλπ.

Το πιο γουστόζικο είναι ο τρόπος με τον οποίο εξηγεί στον Μακρόν πόσοι είχαν μαζευτεί στο συλλαλητήριο. Όπως λέει, ήταν «seventy thousand. Seventy, not seventeen. Seven-zero»…

Αυτός ο τρόπος συνεννόησης θυμίζει πολλές ένδοξες στιγμές του παρελθόντος (και του παρόντος) στα ελληνικά νησιά. Τα tarzan English και τα νοήματα με τα χέρια είναι πάντα μία ασφαλής μέθοδος και οι πιθανότητες να καταλάβει ο ξένος συνομιλητής «τι εννοεί ο καλλιτέχνης», αυξάνονται.

Τι σημασία έχουν άλλωστε τα προσχήματα και οι γραμματικοί κανόνες; Να κάνουμε την δουλίτσα μας και όπως να ‘ναι.

Seven zero; Seven zero! Μια χαρά. Prespes 7-0…

Δείτε το βίντεο: