Στο πλαίσιο αυτό και ενώ είναι γνωστό και εκπεφρασμένο το ενδιαφέρον του για την συμφωνία, επισκέφτηκε μία από τις εμβληματικές επιχειρήσεις της Μακεδονίας, όπου παράγεται ένα από τα εμβληματικά της προϊόντα, με ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά brand names.

Όπως ενημέρωσε μέσω twitter, βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της χαλβαδοποιίας Χαΐτογλου, της οποίας τα προϊόντα εκτιμά ιδιαιτέρως, κατά τα γραφόμενά του.

Αναμένουμε την εξέλιξη της συζήτησης για τα εμπορικά σήματα και τις ονομασίες προέλευσης…

Εγραψε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρεσβευτής:

Great visit to the Haitoglou factory, with their delicious halva! A successful exporter to US grocery chains & one of the oldest operating enterprises in northern Greece – which is why I stressed the importance of trademarks for such iconic brands. @MakedonikoHalva pic.twitter.com/OkMLAzj6aO