Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει εμφανιστεί νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, έχοντας επιστρέψει από το ταξίδι του στην Μόσχα. Θα συνομιλήσει με τον δημοσιοράφο των Financial Times Πίτερ Σπίγκελ και προφανώς και εκείνος θα έχει την πρόθεση να δώσει ένα σαφές στίγμα για τα σχέδιά του εν όψει εκλογών και κυρίως για το διάστημα έπειτα από αυτές.

More in this category: