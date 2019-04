Ιδού τι (δεν) λέει το non paper, που στον φιλοκυβερνητικό Τύπο θα μεταφέρεται ως θέση «κύκλων του Μαξίμου».

Κατά πώς φαίνεται ο Παππάς διαμαρτυρήθηκε και γκρίνιαξε και το θέμα επιχειρήθηκε να λυθεί με ένα… non paper. Και σε αυτό όμως δεν καλύπτεται ο Παππάς, παρά εξαπολύεται επίθεση στην ΝΔ, τα φιλικά της ΜΜΕ, την βιομηχανία των fake news και στον… νοβαρτισμό. Ευφάνταστη κενολογία που εμπλουτίζει τον κατάλογο των συριζαϊκών νεολογισμών, αλλά το θέμα παραμένει. Μία ψύχρα με τον Νίκο Παππά είναι αισθητή…

More in this category: