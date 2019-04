Γύρω στο φθινόπωρο ή στις αρχές του χειμώνα αναμένεται να είναι έτοιμη και να προβληθεί η ταινία του Κώστα Γαβρά, βασισμένη στο Adults in the Room του Βαρουφάκη και κατά πάσα βεβαιότητα στην κυβέρνηση την περιμένουν ως μία κινηματογραφική αποθέωση των κατορθωμάτων τους.

