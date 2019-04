Ο Νίκος Μπίστης έκανε τις διαπιστώσεις τους και έγραψε τα συμπεράσματά του για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Και επειδή είναι σημαντική η ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο The Caller, αλλά πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστή και να διαδοθεί, μεταδόθηκε και από το κρατικό-κυβερνητικό ΑΠΕ.

More in this category: