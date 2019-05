Στην ΝΔ έχουν ένα κάποιο χιούμορ. Εφόδιο πολύ χρήσιμο στην πολιτική. Κάποιες φορές όμως το χιούμορ μπορεί και να παρεξηγηθεί ή να δώσει αφορμές σε πολλούς για ρελάνς και εν τέλει να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Σε χιούμορ αποδίδουν πάντως οι καλόπιστοι την διανομή από το γραφείο Τύπου της ΝΔ της παραπάνω φωτογραφίας από την περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στην Βόρειο Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από την επίσκεψή του του στην Δράμα.

Ο πρόεδρος της ΝΔ εικονίζεται με μία νεαρή θαυμάστριά του, η οποία όπως φαίνεται φοράει ένα μπλουζάκι όπου αναγράφεται «yes, but not with you» («Ναι, αλλά όχι μαζί σου»).

Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό μήνυμα. Και έδωσε πάτημα για πολλαπλά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

Ασε που έρχεται σαν η απόλυτη ακύρωση εκείνου του θρυλικού στιγμιότυπου της Κυψέλης, όπου άλλη θαυμάστρια του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφωνούσε «τι γκόμενος είσαι;!»…