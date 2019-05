Το δε “From firebrand to economic reformer” («από ταραξίας, μεταρρυθμιστής» θα μπορούσε να είναι μία ελεύθερη απόδοση) είναι πράγματι χαριτωμένο, όταν εμφανίζεται δύο μόλις ημέρες αφότου ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «ανατριχιαστικά επίκαιρο» τον Αρη Βελουχιώτη και την ομιλία του εκεί πριν από 75 χρόνια εν μέσω ακήρυχτου εμφυλίου, «το πιο συναρπαστικό κείμενο που έχει ακουστεί σε αυτόν τον τοπο».

Όσο για το “Investing in Greece”, μπορεί κάποιος να τα εκλάβει και ως λεπτή βρετανική ειρωνεία.

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι μία εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές ένα έντυπο όπως οι Financial Times αφιερώνουν ένα ειδικό ένθετο της έκδοσης του Σαββατοκύριακου στην Ελλάδα. Ή μάλλον στον Αλέξη Τσίπρα.

