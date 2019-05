«Συνάντησα τον Βαρουφάκη για μόνο δέκα λεπτά. Αλλά αυτό του δίνει την ευκαιρία να γράφει βιβλία και βιβλία και βιβλία. Αλλά δεν ήταν εκεί. Δεν έπαιξε κανέναν ρόλο», σημειώνει ο πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη στο New Europe, κάνοντας μία ανασκόπηση της θητείας του ως επικεφαλής της Κομισιόν.

More in this category: