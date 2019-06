To σύστημα εκλογής δημοτικών συμβούλων με την απλή αναλογική τορπιλίζει την αποτεσλασματικότητα της διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών καθώς πολλοί νέοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες δεν διαθέτουν πλειοψηφία στα συμβούλια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος χρειάζεται πλειοψηφία 25 συμβούλων για να λάβει αποφάσεις και ο νέος Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας διαθέτει μόνο 7.

