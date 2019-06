Αυτή εκφράστηκε αρχικώς από την Θεανώ Φωτίου και ακολούθησε το βράδυ της Δευτέρας ο Γ. Κυρίτσης. Μιλώντας στο One Channel είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ: «Eχουμε κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, μόλις δέκα μήνες που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα». Το προηγούμενο πρόγραμμα, που δεν ήταν δικό τους, το χαρακτήρισε «σιδερένιο κοστούμι». Παραβλέποντας την γνωστή, κρίσιμη λεπτομέρεια: ότι με ευθύνες της κυβέρνησης αναγκάστηκαν όλοι να στριμωχτούν στο σιδερένιο κοστούμι. Πάλι καλά που δεν είπε ότι ήταν «γύψος»…

