Δεν είναι σαφές και βέβαιον ότι ακούει πλέον κανείς κάτι από όλα όσα λέει καθημερινώς ο Πρωθυπουργός και πιθανώς και τον ίδιον να μην τον απασχολεί πολύ.

Αν όπως λέγεται έχει πάρει απόφαση ότι η παρτίδα εν όψει εκλογών έχει κριθεί και προσπαθεί απλώς να περισώσει ό,τι μπορεί, ενδέχεται και να έχει χαλαρώσει και να το διασκεδάζει λίγο.

Τέτοια διάθεση πάντως φαίνεται να έχει σε αυτήν την φωτογραφία, που έβγαλε στο περιθώριο της παρουσίας του στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστών Επιχειρήσεων στο Μέγαρο Μουσικής.

Εμφανώς εύχαρις ο κ. Τσίπρας ποζάρει με αεροσυνοδούς, γεμάτος αυτοπεποίθηση και επιδεικνύοντας την γοητεία του, που κατά κάποιους είναι ακαταμάχητη.

Αν φορούσε και ένα πηλήκιο πιλότου θα έβαζε πολλούς στον πειρασμό να πουν ότι ζήλεψε την δόξα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στο «Catch me if you can» του Σπίλμπεργκ.

Εκεί ο νεαρός τότε πρωταγωνιστής ενσάρκωνε έναν απατεωνάκο, ο οποίος χωρίς τυπικά ή άλλα προσόντα κατόρθωνε να κοροϊδεύει τους πάντες και να κάνει διάφορες δουλειές, από γιατρός έως πιλότος…