Στις αρχές της 10ετίας 2000-2009 η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είχε κληθεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: «Ποιά θα πρέπει να είναι η θεμελιώδης στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια ώστε να παραμείνουν η μία και μοναδική υπερδύναμη».

Η κυρίαρχη εκείνη την εποχή κυβερνητική θέση βασίζεται στην άποψη που εκφράζουν οι (). Συμπαγής πολιτική ομάδα που κινείται στην δεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Αμερικανό-Εβραίοι οι περισσότεροι, προέρχονται από την κομμουνιστική (τροτσκιστική) αριστερά. Στην διαρκεια του Ψυχρού Πολέμου μετακινούνται στο άλλο άκρο του πολιτικού συστήματος, αφού πρώτα περνούν από το Δημοκρατικό κόμμα, από το οποίο αποχωρούν απογοητευμένοι, λόγω των φιλειρηνικών θέσεων που υιοθετεί το κόμμα μετα την τραυματική εμπειρία του Πολέμου στο Βιετνάμ (υποψηφιότητα George Mc Govern).

Συμμαχούν με την θρησκευτική δεξιά (Religious Right) και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του Ronald Reagan στην Προεδρία των ΗΠΑ. Προωθούν την θέση της Παγκόσμιας Κυριαρχίας, δηλαδή τον παρεμβατισμό και την χρήση βίας στις διακρατικές σχέσεις, προκειμένου να προωθηθούν τα αμερικανικά συμφέροντα και να εμπεδωθεί ο δυτικός τρόπος ζωής. Η πολιτική συγκυρία τους ευνοεί (Επίθεση στους Δίδυμους Πύργους) και επιβάλουν την ακραία πολιτική τους άποψη (Πόλεμος στο Ιράκ, επέμβαση στο Αφγανιστάν) στην κυβερνητική πολιτική των ΗΠΑ.

Η επιρροή Μπρεζίνσκι

Ο αντίλογος στην κυρίαρχη άποψη των νεο-συντηρητικών προέρχεται από τον Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι (Z. Brzezinski). Ο Μπρεζίνσκι είναι Πολωνός καθολικός. Γεννιέται στην προ-πολεμική Πολωνία και περνάει τα παιδικά του χρόνια ακολουθώντας τις μεταθέσεις του διπλωμάτη πατέρα του. Ζει στην Γερμανία την περίοδο που στην εξουσία ανεβαίνουν οι Ναζί και στην Μόσχα την εποχή των μεγάλων σταλινικών εκκαθαρίσεων. Η έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τον βρίσκει στο Μόντρεαλ του Καναδά.

Ο διαμελισμός της Πολωνίας και το δράμα του Πολωνικού λαού τον συγκλονίζει και επηρεάζει βαθύτατα την μετέπειτα πολιτική του σκέψη. Με σπουδαία ακαδημαϊκή καριέρα, αναδεικνύεται σε έναν απο τους επιφανέστερους ειδικούς των Δημοκρατικών στα θέματα ασφαλείας και διεθνών σχέσεων.

Υπηρετεί δίπλα σε όλους τους Δημοκρατικους Προέδρους και κορυφωνει την πολιτική του καριέρα ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Jimmy Carter (1977-1981). Σφοδρός πολέμιος της Σοβιετικής Ένωσης, υποστηρίζει θέσεις ιδιαίτερα ρηξικέλευθες που ξενίζουν όταν διατυπώνονται για πρώτη φορά, αλλά επιβεβαιώνονται τελικά τα μετέπειτα γεγονότα.

Υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να επιδιώξουν να κυριαρχήσουν στον κόσμο αλλά να ηγεμονεύσουν με βασικό πρόταγμα την ανθρώπινη ευημερία, δηλαδή τον κοινωνικά γοητευτικό δυτικό δημοκρατικό τρόπο ζωής, εγγυόμενες ταυτόχρονα με την ισχύ τους την ασφάλεια αυτού του μελλοντικού κόσμου.

Η επιρροή Κίσινγκερ

Ο Χένρυ Κίσινγκερ (H. Kissinger) γεννήθηκε στην Γερμανία από Εβραίους γονείς. Ο πατέρας του είναι δάσκαλος και η μητέρα του νοικοκυρά. Βιώνει την άνοδο των Ναζί στην εξουσία και τους πρώτους διωγμούς των Εβραίων. Γλυτώνει απο το Ολοκαύτωμα αφού φεύγει το 1938 μαζί με τους γονείς του για τις ΗΠΑ. Διακόπτει τις σπουδές του και υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία στην Ευρώπη κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γνωρίζει απο "πρώτο χέρι" την φρίκη του πολέμου και επηρεάζεται βαθύτατα. Εντάσσεται στην μετριοπαθή πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων.

Παρ' ότι διαπρεπής ακαδημαϊκός στις διεθνείς σχέσεις, διακρίνεται για τον πραγματισμό στις πολιτικές του επιλογές. Αναδεικνύεται στον κατ' εξοχή εκπρόσωπο της real politik. Ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και υπουργός εξωτερικών σχεδιάζει και υλοποιεί μία πολιτική ύφεσης στην ψυχροπολεμική ένταση με την Σοβιετική Ένωση και συνεργασίας με την Κομμουνιστική Κίνα. Για αυτές του τις επιλογές κατηγορείται βίαια από τους νεο-συντηρητικούς.

Ο H. Kissinger εκτός από πραγματιστής πολιτικός είναι και εξαίρετος ιστορικός. Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής του καρίερας, που συμπίπτει με την εποχή του ψυχρού πολέμου και όταν όλοι οι αμερικάνοι διανοητές ασχολούνται με θέματα όπως ο κομμουνισμός και η Σοβιετική Ένωση, αυτός ασχολείται με τις διαδικασίες που σχεδιάσαν και οργάνωσαν το παγκόσμιο σύστημα μετά την ήττα του Ναπολέοντα.

Γνωρίζει ότι σχεδόν όλες οι ιστορικές υπερδυνάμεις οδηγήθηκαν στην παρακμή και την διάλυση γιατί χρεοκόπησαν εξ αιτίας των υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών. Είναι βέβαιος ότι κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τις ΗΠΑ, εφ' όσον υιοθετηθεί το δόγμα της Παγκόσμιας Κυριαρχίας που προωθούν οι νέο-συντηρητικοί. Αέναες πολεμικές συγκρούσεις και δαπανηρές εκστρατείες σε διάφορα παγκόσμια μέτωπα θα εξαντλήσουν την οικονομία και την κοινωνία των ΗΠΑ και αργά η γρήγορα θα οδηγήσουν στην παρακμή και την χρεοκοπία.

Ο πόλεμος του Ιράκ που εκείνη την εποχή διεξάγεται είναι το επίκαιρο κραυγαλέο αρνητικό παράδειγμα. Εξαναγκαστικά λοιπόν υιοθετεί και υποστηρίζει την θέση της Παγκόσμιας Ηγεμονίας του Ζ. Μπρεζίνσκι, αλλά επειδή είναι πραγματιστής πολιτικός μετατρέπει αυτή την θεωρητική πολιτική θέση σε πραγματική πολιτική δράση.

Πολυπολική Παγκοσμιοποιημένη Ισορροπία

Σε κάθε κρίσιμο μέτωπο του πλανήτη, οι ΗΠΑ θα προωθούν την ανάπτυξη συμμαχιών μεταξύ όλων εκείνων των κρατών που αποδέχονται τις δυτικές αξίες και τρόπο ζωής. Αυτές οι συμμαχίες θα αναλαμβάνουν στην συνέχεια, με την βοήθεια και την καθοδήγηση των ΗΠΑ, την ασφάλεια της περιοχής. Με αυτό τον τρόπο θα διαρθρωθεί σε όλο τον κόσμο ένα σύστημα εφαπτόμενων και πολλές φορές αλληλοκαλυπτώμενων συμμαχιών, το οποίο με την βοήθεια, την καθοδήγηση και την ισχύ των ΗΠΑ θα εγγυάται την οικονομική συνεργασία και την ευημερία των πολιτών.

Στο προηγούμενο άρθρο μας γνωρίσαμε τους οικονομικούς λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ το 2011. Σήμερα προσεγγίσαμε έστω και επιγραμματικά και την βαθύτερη στρατηγική πολιτική θέση που υπαγόρευσε αυτή την απόφαση.

Γιατί παραμένουν οι ΗΠΑ στο Αφγανιστάν

Και εδώ προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Οι ΗΠΑ αποχωρούν το 2011 απο το πλούσιο σε πετρέλαια Ιράκ. Συνεχίζουν όμως να παραμένουν στο πάμπτωχο Αφγανιστάν. Μία δαπανηρή και αιματηρή εκστρατεία που ξεκίνησε την 7 Οκτωβρίου 2001 και συνεχίζεται ακόμα και σημέρα.

Μία εκστρατεία που έχει στοιχίσει έως σήμερα περίπου 3.570 νεκρούς και περισσότερους απο 40.000 τραυματίες. Μία εκστρατεία που μαζί με το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης των τραυματιών, των μυστικών επιχειρήσεων και της βοήθειας που παρέχει το υπουργείο εξωτερικών έχει στοιχίσει έως σήμερα περίσσότερα απο 2 τρισ. USD. Μία εκστρατεία που φαινομενικά δεν εξυπηρετεί κανένα γεω-πολιτικό στόχο. Μία όντως αξύμορη και ανεξήγητη κατάσταση που δύσκολα μπορεί να συνδυασθεί με όσα προαναφέρθηκαν και ακόμα πιο δύσκολα μπορεί να συνδεθεί με τα όσα συμβαίνουν αυτή την εποχή στην Μ. Ανατολή και την νότιο-ανατολική Μεσόγειο.

Όμως η πραγματικότητα είναι εκ διαμέτρου διαφορετική. Στο επόμενο άρθρο μας θα προσεγγίσουμε αυτή την φαινομενικά ανεξήγητη κατάσταση.

Ο Γκάστ Αβράκωτος (Gust Avrakotos). Ήταν Ελληνο-αμερικάνος πράκτορας της CIA. Έντονη προσωπικότητα με πολυσχεδή δραστηριότητα. Ήταν υπεύθυνος για την επικοινωνία της CIA με τον δικτάτορα Δ. Ιωαννίδη. Την δεκάετια του '80 ήταν επικεφαλής μίας απο τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην ιστορία της CIA, της Επιχείρησης Κυκλών (Operation Cyclone), μεσω της οποίας η CIA χρηματοδοτούσε τους Αφγανούς αντάρτες Μουτζαχεντίν στον πόλεμο εναντίον των Σοβιετικών.

Το 2003 εξέδωσε βιβλίο με τίτλο “Charlie Wilson's War . The extraordinary Story of the Largest Covert Operation in History” (“Ο πόλεμος του Τσάρλυ Γουιλσον. Η ανήκουστη ιστορία της μεγαλύτερης μυστικής επιχείρησης στην ιστορία”) με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της επιχείρησης.

Το 2007 το βιβλίο του γυρίστηκε σε ταινία με τίτλο Charlie Wilson's War (Ο Πόλεμος του Τσάρλυ Γουίλσον) και πρωταγωνιστές τους Tom Hanks, Julia Roberts και Philip Seymour Hoffman. Στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία προβλήθηκε με τίτλο "Παιχνίδια Εξουσίας".

(Συνεχίζεται…)