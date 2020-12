Η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ είναι μία αγγλική ιστορική ομάδα που ιδρύθηκε το 1878. Το Φεβρουάριο του 1958 ο σύλλογος συνδέθηκε με μία μεγάλη τραγωδία. Το αεροπλάνο που μετέφερε την ομάδα για τις ανάγκες ενός αγώνα του κυπέλλου πρωταθλητριών συνετρίβη στο αεροδρόμιο του Μονάχου.

Οκτώ ποδοσφαιριστές σκοτώθηκαν και η ανδρική ποδοσφαιρική ομάδα αποδεκατίστηκε. Προκλήθηκε παγκόσμια συγκίνηση αλλά και θαυμασμός αφού οι επιζώντες ποδοσφαιριστές μαζί με παίκτες από τις νεανικές ομάδες του συλλόγου αγωνίσθηκαν με θαυμάσια αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα Αγγλίας αλλά και στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός η Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ έγινε γνωστή παγκοσμίως και απέκτησε φίλους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Στην νεότερη εποχή η ομάδα πρωταγωνιστεί και στο πρωτάθλημα Αγγλίας και στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενώ το σήμα και οι δραστηριότητες τις είναι ένα από τα πιο ισχυρά εμπορικά brand name παγκοσμίως. Η μετοχή της Μαντσεστέρ Γιουνάϊτεντ διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (σύμβολο MANU) και την Δευτέρα 30/11 η τιμή της μετοχής διαπραγματεύονταν περίπου στα 15,5 USD και η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ήταν περίπου 2,55 δισ. USD.

Πρόσφατα (στις 20 Νοεμβρίου) η διοίκηση της ομάδας επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα πληροφορικής του συλλόγου είχαν δεχθεί επίθεση από "οργανωμένους εγκληματίες του κυβερνοχώρου" (Hacker). Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, η ομάδα κυβερνο-ασφάλειας του συλλόγου εντόπισε την επίθεση έκλεισε όσα συστήματα είχαν παραβιαστεί και σε συνεργασία με ειδικευμένους συμβούλους κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσει την επίθεση. Στην ίδια ανακοίνωση ο σύλλογος ενημέρωνε οτι θα διεξάγονταν ο προγραμματισμένος εκείνη την ημέρα ποδοσφαιρικός αγώνας της ομάδας και ότι προς το παρόν δεν γνώριζε αν έγινε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων των φίλων και των πελατών του συλλόγου: "we are not currently aware of any breach of personal data associated with our fans and customers”.

Τις επόμενες ημέρες έγινε γνωστό με την συγκεκριμένη υπόθεση ασχολήθηκαν τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου αφού οι hacker ζήτησαν λύτρα για να απελευθερώσουν τα πληροφοριακά συστήματα του συλλόγου. Η υπόθεση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων ΜΜΕ παγκοσμίως αφού πρόκειται για μία σπουδαία είδηση, επειδή είναι πραγματικά μία εικόνα από το μέλλλον. Δυστυχώς αυτό το γεγονός δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα.

Ας αναλύσουμε πάλι τα παραπάνω. Τα πληροφοριακά συστήματα μίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας, με τεράστιο ετήσιο εμπορικό κύκλο εργασιών και εκατομμύρια συναλλαγές, είναι εξελιγμένα και καλά προστατευμένα. Όμως παραβιάζονται και βρίσκονται σε κίνδυνο ακόμα οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας (διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα), ενώ η διοίκηση αναγνωρίζει επίσημα ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει αν έγινε παραβίαση των προσωπικών στοιχείων των πελατών και των φίλων του συλλόγου.

Η ομάδα κυβερνό-ασφαλείας του συλλόγου σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους (σίγουρα ικανοί και εξειδικευμένοι άνθρωποι) δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν την επίθεση. Οι Hacker ζητάνε λύτρα για να "απελευθερώσουν" τα συστήματα και την υπόθεση αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ηνωμενου Βασιλείου (που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα ικανές).

Δεν στεκόμαστε άλλο στο αστυνομικό μέρος της υπόθεσης, αλλά στις επιπτώσεις. Ανεξάρτητα από την εξέλιξη της υπόθεσης ένα είναι βέβαιο. Τα συστήματα ασφαλείας του συλλόγου αλλά και όλα τα παρόμοια που είναι εγκατεστημένα σε άλλες εταιρείες θα αντικατασταθούν αμέσως. Αφού παραβιάστηκαν μία φορά είναι πλέον ευάλωτα. Θα αντικατασταθούν με καινούργια ακόμα πιο εξελιγμένα. Το προσωπικό θα επανεκπαιδευθεί στα καινούργια συστήματα. Τεράστια κεφάλαια απαξιώνονται (παλαιά συστήματα) και απαιτούνται νέες επενδύσεις (νέα συστήματα).

Και όλα αυτά γιατί κάποια εγκληματικά, αλλά σίγουρα υπέρ-ευφυή και υπέρ-εξειδικευμένα στην υψηλή τεχνολογία, εγκληματικά στοιχεία πέτυχαν να παραβιάσουν τα σίγουρα εξελιγμένα συστήματα μίας μεγάλης εισηγμένης πολυεθνικής εταιρείας. Αθελά τους οι hacker εξασφάλισαν πολύ καλά αμοιβόμενη εργασία σε πολλούς ανθρώπους.

Και ο αγώνας φυσικά συνεχίζεται, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα καινούργια συστήματα θα παραμείνουν για μακρύ χρονικό διάστημα απαραβίαστα. Ενας αέναος αγώνας μεταξύ νομιμότητας και εγκλήματος στο πεδίο της κύβερνο-ασφάλειας που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια και πλέον γίνεται ευρύτερα γνωστός με την δημοσιοποίηση γεγονότων όπως το προαναφερόμενο.

Απλά θα το αναφέρουμε για την ιστορία. Για την Ελλάδα, ανάπτυξη σημαίνει νέες τεχνολογίες. Η κυβερνο-ασφάλεια είναι ένας τομέας που δεν απαιτεί επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό αλλα σε καλοπληρωμένα ανθρώπινα μυαλά και επιθετικό marketing στις διεθνείς αγορές.

Η Ελληνική καπιταλιστική ελιτ που δεν επενδύει στην χώρα προφασιζόμενη ελλιπή κρατική βοήθεια, ας πάψει να ασχολείται με την καλοπέραση της στην Μύκονο και ας στρέψει το βλέμμα της στο Πολυτεχνείο.

Κραυγαλέο και επίκαιρο παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο κόσμος πλέον είναι ένα απέραντο χωριό. Τούρκοι που σπούδασαν και δούλεψαν στην Γερμανία ανακάλυψαν το αντί-Covid 19 εμβόλιο. Διαφορετικά σε λίγα χρόνια θα ακούμε το σύνθημα "Εδώ Πολυτεχνείο" στα Γερμανικά.