Πού είμαστε βρε παιδιά, που βρισκόμαστε, σε ποιο χώρο ζούμε και πορευόμαστε και πόσο υπεύθυνοι αισθανόμαστε για όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά τα καθημερινά «κακά» που η μεταμόρφωση των ΜΜΕ σε «κυνηγούς κεφαλών» ελεγχόμενους από άγνωστα «κέντρα» έχει μεταβάλει σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια μιας ατέλειωτης σειράς του τύπου Casa de Papel ή House of Cards , φτιαγμένα ειδικά για ένα αποκοιμισμένο κοινό που όλη μέρα σπρώχνει το κάρο στο γκρεμό και το βράδυ αναζητεί λίγο αίμα, λίγο σπέρμα, λίγη διαφθορά, λίγη απάτη, κάποιο φόνο, κάποιο δυστύχημα, καμιά ληστεία για να …ξυπνήσει πριν αποκοιμηθεί;

