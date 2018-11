Ο Μίμης έπαψε να είναι φίλος μας. Ένα άνοστο παιδί ήταν άλλωστε, προσκολλημένο στην οικογένεια του. Αμ' αυτή η Άννα, η αδελφή του. Μια ξενέρα ήταν. Δεν θα την παίρνανε ποτέ στο My style rocks. Άστε δε τη μάνα, τη κυρά Φανή. Για να τηγανίζει ψάρια καλή είναι. Δεν κάνει αυτή η οικογένεια για μας. Είναι οπισθοδρομική, το δίχως άλλο.

More in this category: