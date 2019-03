Για τη θέση των αναχωρησάντων, μια νέα σκουρόχρωμη γενιά προαλείφεται με την ευλογία της αριστεράς και τη σιωπηρή αποδοχή της δεξιάς. Ήρθαν αναξιοπαθούντες και κατατρεγμένοι υπό τον μανδύα του πρόσφυγος. Οι πλείστοι μη αφομοιώσιμοι, ένεκα θρησκοληψίας, καταβολών, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και φονταμενταλισμού. Τώρα λιάζονται, στο μέλλον -λόγω του αυξανόμενου όγκου και των γεννήσεων- αναπόφευκτα θα διεκδικήσουν το ζωτικό τους χώρο (lebensraum). Και σε λίγα χρόνια θα αντικρύσουμε μια θαυμαστή καινούργια (brave new) πατρίδα.

More in this category: