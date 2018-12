Όταν στραβώσει το αμπέλι, τίποτα δεν βγαίνει σωστό. Αυτό συμβαίνει την σήμερον εποχή με το αμερικανικό κατεστημένο, υπό την διπλή επιβολή της πλουτοκρατίας και της βιομηχανίας πολέμου. Όπως η στήλη έχει ξανααναφερθεί, ο αείμνηστος πρόεδρος Άιζενχάουερ το προέβλεψε τρεις γενεές πριν, “ προσέξτε την επιρροή του Βιομηχανικού/Στρατιωτικού Συμπλέγματος” (Beware of the Military-Insustrial Complex). Αυτά ειπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο την δεκαετία του 1950, που είχε την τύχη να είναι αρχιστράτηγος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Είχε δηλαδή άμεση γνώση των δύο αυτών πανίσχυρων παραγόντων της αμερικανικής πολιτικής.

More in this category: