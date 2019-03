Αυτή η εξέλιξη συνεχίζεται ακάθεκτη, διότι ο βασικός μηχανισμός της παγκοσμιοποιημένης Ευρώπης είναι κακώς η ανεπαρκώς σχεδιασμένος. Ακόμα και ο περίφημος κ. Σόιμπλε σε τωρινό του άρθρο στους Financial Times, δηλώνει ότι η ενοποίηση της Ευρώπης δεν πάει καλά, γιατί ξεκίνησε βασιζόμενη σε οικονομικά εργαλεία ενοποίησης, τα βασικά, κεφαλαιοκρατικά δηλαδή εργαλεία πάνω στα οποία βασίζεται η παγκοσμιοποίηση σε όλη την υφήλιο, αντί να βασιστεί πρωταρχικά σε δημοκρατικά, ενοποιητικά πολιτικά θεσμικά πλαίσια, που να έχουν την εκ των προτέρων αποδοχή και εμπιστοσύνη των κρατών μελών της Ευρώπης.

More in this category: