Και τέλος, αυτό το ανεπανάληπτο ειδύλλιο ανάμεσα στα δύο πιτσουνάκια, την Μέρκελ και τον Τσίπρα, ήταν αναπόφευκτο άπαξ και οι δύο αυτοί πολιτικοί, με τα ακραία αναλογικά μυαλά, άρχισαν να κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Μιλάμε φυσικά, για love at first sight, δηλαδή παράφορος έρωτας πολιτικός, με την πρώτη κουβεντουλα. Θα πρέπει να ήταν και οι δύο άκρως θαυμαστές με το μυαλό του άλλου. Και είχαμε αυτήν την ανεπανάληπτη ιστορική στιγμή, η απόλυτη σύγκρουση ανάμεσα στους δύο υπουργούς οικονομικών, Σοίμπλε και Βαρουφάκη, με τα δίδυμα ψηφιακά μυαλά τους, και το απόλυτο πολιτικό ειδύλλιο, ανάμεσα στους δύο προϊσταμένους τους, τον Τσίπρα και την Μέρκελ, με τα αναλογικά μυαλά τους. Έρως ανίκατε μάχαν!

More in this category: