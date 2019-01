Αν έχουν μετρήσει σωστά τα κουκιά και αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο και τους χαλάσει τα σχέδια, οι δυο αταίριαστοι - ιδεολογικά - εταίροι χώρισαν μεν αλλά κρατώντας ο καθένας αυτό που χρειαζόταν.

Ο Τσίπρας τους 151 για την ψήφο εμπιστοσύνης και ο Καμμένος 5 βουλευτές για να είναι αρχηγός κόμματος. Η κατάσταση θυμίζει το κλασσικό τραγούδι των Rolling Stones που λέει “You cant always get what you want but if you try sometimes you may get what you need”.

Και αυτό πέτυχαν, να κερδίσουν και οι δυο σε μια τελευταία στημμένη και ψευτοδραματική παράσταση, αυτά που χρειάζονταν.