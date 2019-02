Θα κάνει αυτό που ήταν νομοτελειακό από την αρχή, δηλαδή θα γυρίσει την οικονομία της σε off shore μοντέλο και οι τράπεζες της θα μαζέψουν όλο το χρήμα του κόσμου, όχι μόνο το Αγγλικό και των τρίτων χωρών, αλλά και το Ευρωπαικό. Και θα το μαζέψουν διότι δεν θα είναι αναγκασμένες να τηρούν τους βλακωδώς υπερβολικούς κανόνες που θέτει η Ευρωπαική γραφειοκρατία. Η οποία Ευρωπαική γραφειοκρατία θέτει κανονες παντού και όχι μόνο στις τράπεζες, κανόνες που πνίγουν τις οικονομίες, αφαιρούν εθνική ανεξαρτησία και απομακρύνουν τους λαούς από την Ευρωπαική ιδέα και την Ευρωπαική ενοποίηση.

