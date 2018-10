Επιστημονικός Συνεργάτης/Σύμβουλος Fiat Chrysler Automobiles Group Financial Services (FCA Capital – FCA Bank)

Ως εμπορικά μοντέλα θεωρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν πουληθεί σε μεγάλες ποσότητες ως καινούργια (είτε μέσω λιανικής είτε μέσω των εταιρειών leasing) και υπάρχει αυξημένη ζήτηση αυτών ως μεταχειρισμένων. Παραδείγματα εμπορικών μοντέλων είναι (ενδεικτικά) η Guillieta για την ALFA ROMEO, το Α3, Α4 και Q5 για την AUDI, η σειρά 3 και 5 για την BMW, το C3 για την CITROEN, το 500, Gr. Punto και Panda για τη FIAT, το Fiesta και το Focus για τη FORD, το Renegate και Cherokee για την JEEP, η σειρά Α class και C class για τη MERCEDES, το Quashqai για τη NISSAN, το Astra, Corsa και Insignia για την OPEL, το 207 και 308 για την PEUGEOT, το Clio και Megane για τη RENAULT, το Ibiza για τη SEAT, το Octavia για τη SKODA, το Vitara για τη SUZUKI, το Yaris και Auris για την TOYOTA, το Golf και Polo για τη VW, και το S40 και S60 για τη VOLVO.

