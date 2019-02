Σε θέματα αμαξώματος, την μερίδα του λέοντος την έχουν τα μικρομεσαία (Β και C) με συνδυασμένο ποσοστό που φτάνει κοντά στο 70 % (68,26%). Πιο συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας Α (μικρά πόλης) έχουν πουλήσει συνολικά 81.911 μονάδες και καταλαμβάνουν ένα ποσοστό της τάξης του 15,32%, τα αυτοκίνητα της B κατηγορίας από μόνα τους έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο από όλα τα υπόλοιπα segments με 42,53% (και 227.381 συνολικές πωλήσεις) ενώ η C κατηγορία από μόνη της έχει ποσοστό 25,73% και 137.560 συνολικές πωλήσεις.

Τέλος, σε θέματα κινητήρων, οι τρικύλινδροι κινητήρες βενζίνης στα 1.000 κυβικά εκατοστά έφτασαν το 30% επί του συνολικού μεριδίου της ελληνικής αγοράς, με τα πρωτεία να ανήκουν ξανά στην κατηγορία 1.401-1.600 κυβικών εκατοστών (40.164 ταξινομήσεις, 38,8% επί του συνόλου). Στον τομέα των καυσίμων, η βενζίνη διατήρησε την 1η θέση με 62.154 ταξινομήσεις και κατέλαβε το 60,1% του συνολικού μεριδίου. To diesel έπεσε στο 35,7% (36.885 ταξινομήσεις), ενώ τα υβριδικά έφτασαν το 4% (4.109 ταξινομήσεις. Όσον αφορά τα ηλεκτρικά μοντέλα και τα μοντέλα που καίνε υγραέριο και φυσικό αέριο, το μερίδιο τους δεν ξεπέρασε το 0,2%.

Σε θέματα αμαξώματος, την πρωτοκαθεδρία διατήρησαν τα σουπερμίνι (Α) και τα μικρομεσαία (Β & C) που ξεπέρασαν το 65 % του συνολικού μεριδίου της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου ενώ τα crossover/SUV είχαν το 29,23% με το Nissan Qashqai να είναι ο κυρίαρχος αυτής κατηγορίας οχημάτων.

