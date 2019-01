Γιατί διαφορετικά η Ελλάδα καλωσορίζει το 2019 πλήρως αποβλακωμένη και αποπροσανατολισμένη, με το Power of Love, τον Σεφερλή, τους μάγκες του πληκτρολογίου και τους λάτρεις της αυτοδικίας να συνθέτουν το παζλ του μέλλοντός μας…

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Google για το «ψαχτήρι» της το 2018, οι Έλληνες αναζήτησαν το ριάλιτι «Power of Love» περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στη χρονιά, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τη Eurovision. Μοναδική αναζήτηση σχετική με την οικονομία η Black Friday, για να πάρουμε κανένα φτηνότερο iphone.

