Ακόμα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο των εκλογών και επίσημα δεν έχει ανοίξει προεκλογική περίοδος, ωστόσο, τα κόμματα δείχνουν... άγριες διαθέσεις.

Ο Πρωθυπουργός διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου και διαλαλεί την πραμάτεια του, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πλειοδοτεί με την... αγαπημένη του 13η σύνταξη.

Εκτός, όμως, από τη μεσαία τάξη, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους, οι δύο μονομάχοι έχουν βάλει από νωρίς στο στόχαστρο και τους νέους ψηφοφόρους.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την αρχή με τα σποτάκια "how to" που απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές, στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως έχει το πάνω χέρι έναντι της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως ήταν φυσικό πήρε τη σκυτάλη.

Ο Πρωθυπουργός κήρυξε τη Δευτέρα (23/1) την έναρξη της εκδήλωσης, με τίτλο «European Youth Day - Powered by ONNED» στην αίθουσα «Ιφιγένεια» του «Ελληνικού Κόσμου». Πρόκειται για μία ημέρα αφιερωμένη στις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και ζητήματα, τα οποία θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη.

Στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ιδιαίτερα επικριτικά τα σποτ του ΣΥΡΙΖΑ και θέλησε και ο ίδιος με νεανικές εκφράσεις να περάσει το μήνυμά του στη νεολαία.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «κάποιους που, αντί για λύσεις, προτείνουν σποτακια με "how to", χωρίς να έχουν το "know how" και με πρωταγωνιστή έναν αρχηγό που θέλει να φανεί trendy, αλλά τελικά κινδυνεύει να γίνει cringe».

Έκλεισε δε με μία... πατρική συμβουλή στους νέους: «Δεν μπορείτε να ρισκάρετε περιπέτειες ακυβερνησίας. Αυτή η παγίδα της απλής αναλογικής πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης, να γίνει εντολή για δεύτερη φορά στην προκοπή».

Είναι ομολογουμένως άβολες αυτές οι απόπειρες προσέγγισης των νέων, αλλά ενόψει των εκλογών οι πολιτικοί αρχηγοί νιώθουν την ανάγκη "να καθίσουν με τη νεολαία".

Θυμάστε στο παρελθόν τον Αντώνη Σαμαρά να παίζει μπάλα στο Ζάππειο με έναν πιτσιρικά που τον έλεγαν Νικόλα που είχε ακούσει από τον πατέρα του ότι η χώρα δεν πάει καλά; Αξέχαστο σποτ στο οποίο στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός κάθεται με όλα τα παιδιά στο παγκάκι για να τους εξηγήσει πως για να φτιάξεις κάτι καλό περνάς μέσα από δυσκολίες. Καλά πήγε αυτό... Βγήκε τελικά ο Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας που ασφαλώς είχε... connection με τη νεολαία το 2015, αλλά τώρα νιώθει πως πρέπει να ξαναχτίσει αυτή τη σχέση και αποφασίζει να το κάνει με σποτάκια που χρησιμοποιούν greeklish και έχουν λογική tiktok.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει βέβαια πολλά ακόμα αξέχαστα σποτάκια. Μέχρι και το Ποτάμι είχε κάνει σποτ για να προσεγγίσει τη νεολαία με το προεκλογικό μήνυμα να μπαίνει σε ραπ τραγούδι, ενώ η ΝΔ και πριν την εποχή Σαμαρά είχε γυρίσει σποτ με παιδιά του δημοτικού να αναρωτιούνται γιατί δεν προοδεύει η Ελλάδα. Ένα σποτ που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Αξέχαστος φυσικά και ο Πάνος Καμμένος με το παιδί και το τρενάκι που συμβόλιζε πως οι ΑΝΕΛ δεν θα αφήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ να εκτροχιάσει τη χώρα.

Παρά τις αποτυχίες του παρελθόντος τα κόμματα δεν το βάζουν κάτω. Ξεκινήσαμε δυναμικά για τις εκλογές του 2023. Τα καλύτερα έρχονται. Αλίμονο στους νέους...