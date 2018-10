Αυτό ήταν το καπιταλιστικό ισοδύναμο των πενταετών σχεδίων του κομμουνιστικού συστήματος. Στην πραγματικότητα, ένας θεωρητικός της διοίκησης της δεκαετίας του 1960 αναγνώριζε ως τις καλύτερα διοικούμενες οργανώσεις στον κόσμο την Standard Oil Company του New Jersey, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η πεποίθηση ήταν ότι αν το μέλλον μπορούσε να χαρτογραφηθεί, μπορούσε να συμβεί.

Ο σχεδιασμός εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της διοίκησης. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, ο Henri Fayol προσδιόρισε τη δουλειά των managers με τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο. Η ικανότητα και η προθυμία των διευθυντικών στελεχών στον σχεδιασμό και τη διοίκηση βάσει στόχων (Management by objectives) κατά τη διάρκεια του αιώνα, έγινε η κορυφαί της εταιρική τάση στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο κόσμος εμφανίζονταν προβλέψιμος. Το μέλλον θα μπορούσε να προγραμματιστεί. Φαινόταν, επομένως, λογικό για τα στελέχη να προσδιορίζουν τους στόχους τους. Στη συνέχεια μπορούσαν να επικεντρωθούν στη διαχείριση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

More in this category: