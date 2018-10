Αυτές οι σχέσεις έχουν επίσης οδηγήσει σε αναδυόμενες τεχνολογίες στη Silicon Valley - όπως εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (virtual and augmented reality), διασυνδέσεις σε κέντρα δεδομένων και προηγμένες οθόνες - όπου υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής της Corning. Και τους βοήθησαν να εισαγάγουν νέες χρήσιμες πρακτικές μάνατζμεντ. Όπως, καλύτερους τρόπους αξιολόγησης των επιδόσεων των καινοτόμων, ταχύτερη ανακατανομή πόρων και σχεδιασμό χώρων φυσικής εργασίας που ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και τη δημιουργικότητα.

Η γονική αντίληψη της καινοτομίας επικεντρώνεται επίσης στην κοινωνική ανάπτυξη των καινοτόμων. Οι Millennials, ειδικότερα, αναμένουν και αναζητούν ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με ανθρώπους που τους ενδιαφέρουν και τους διεγείρουν – αλληλεπιδράσεις, που με τη σειρά τους, προσφέρουν ενέργεια καινοτομίας. Βοηθείστε καθένα να αντιληφθεί πού βρίσκεται το έργο του στο οικοσύστημα της γνώσης, ενθαρρύνετε τις σχέσεις με τους συναδέλφους στην εσωτερική αλυσίδα καινοτομίας, από την παραγωγή μέχρι το μάρκετινγκ και τη διανομή. Όπως λέει ο Δρ. Ishak, εκείνος ζητά από τους νέους που προσλαμβάνει να δημιουργήσουν, κατά τους πρώτους μήνες της δουλειάς τους, ένα who’s who όσων εργάζονται στο Corning. Αυτό τους βοηθά να ξεπεράσουν την αντίληψη που πολλοί έχουν, ότι πρέπει εκείνοι να κάνουν τα πάντα. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν άλλοι εντός του οργανισμού που ασχολούνται με παρόμοια προβλήματα. Η κατανόηση αυτού στην αρχή της θητείας, μειώνει τις χαμένες προσπάθειες και μπορεί να εμπνεύσει νέες εκρήξεις συνεργατικής δημιουργικότητας.

