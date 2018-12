Μια άλλη λύση - η οποία είναι πιθανό να έχει αλματώδη ανάπτυξη - είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Internet of Things. Αυτό ήδη έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα συνδέονται με τους καταναλωτές, με τα smartphones ειδικότερα που παρέχουν όλων των ειδών τις πληροφορίες, όπως την τοποθεσία και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Σύμφωνα με το DigitalTonto, τα GPS μπορούν να παρέχουν δημογραφικές πληροφορίες, ενώ οι εφαρμογές μπορούν να ανιχνεύσουν τραγούδια και βίντεο βελτιώνοντας τις αγορές των καταναλωτών. Τέλος, οι κάμερες μπορούν να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες. ‘Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε πιο διαδραστική διαφήμιση και δημιουργία περιεχομένου.

