Ανταποκρινόμενες σε αυτά, οι έξυπνες εταιρείες διαταράσσουν τον εαυτό τους πριν βρουν μπροστά τους κάποια start-up, συμμετέχουν σε ένα ψηφιακό landgrab για να διαφοροποιήσουν το οικοσύστημά τους και χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση και την ανάλυση δεδομένων για να παράγουν κατόπιν ζήτησης (on demand) για τη μείωση των αποβλήτων και την ταχεία αντίδραση στις τάσεις.

Αυτά είναι τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσής της McKinsey σχετικά με την κατάσταση της μόδας, που συντάχθηκε σε συνεργασία με την Business of Fashion (BoF), η οποία διερευνά το κατακερματισμένο, πολύπλοκο οικοσύστημα της αγοράς αυτής. Οι δύο πρώτες ανάλογες εκθέσεις, τα δύο προηγούμενα έτη, αποτέλεσαν το θεμέλιο για ενδελεχή έρευνα και ανάλυση σε βάθος, με επίκεντρο τα θέματα, τα ζητήματα και τις ευκαιρίες που επιδρούν σε αυτόν τον τομέα και τις επιδόσεις του. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο έγκυρη επισκόπηση της αγοράς αυτής, που περιλαμβάνει μελέτη και συνεντεύξεις με περισσότερα από 275 στελέχη της παγκόσμιας μόδας, ηγέτες και πρωτοπόρους του χώρου. Επισημαίνει επίσης τις τάσεις που θα καθορίσουν την ατζέντα της μόδας το 2019.

