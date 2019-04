Οι Influencers επηρεάζουν κυριολεκτικά τις αποφάσεις αγορών των οπαδών τους. Είναι συχνά bloggers ή άλλα άτομα υψηλού προφίλ που έχουν δημιουργήσει τη φήμη τους σε τέτοιο βαθμό ώστε ό,τι λένε να «πουλάει». Παρόμοια με την ιδέα του πρεσβευτή, όταν αφήνετε τη μάρκα σας στα χέρια ενός influencer, χρησιμοποιούν το ποιοτικό περιεχόμενο για το οποίο είναι γνωστοί ως όχημα για τη δημιουργία μαζικού word of mouth, το οποίο συμβάλλει στην οικοδόμηση θετικού αισθήματος για τη μάρκα και στην αύξηση της αξίας της.

Ανεξάρτητα από το πόσο το μάρκετινγκ συνεχίζει να εξελίσσεται, το word of mouth (από στόμα σε στόμα) παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία σε όλες τις πτυχές των στρατηγικών μάρκετινγκ B2C. Το θετικό word of mouth μπορεί να προέλθει από οποιονδήποτε έχει κάτι καλό να πει σχετικά με τη μάρκα σας. Μπορείτε όμως να πάτε αυτή την έννοια ένα βήμα παραπέρα και να ορίσετε έναν πρεσβευτή μάρκας ή κάποιον που θα προσληφθεί για να τη μοιραστεί με τους οπαδούς του. Αυτοί οι πρεσβευτές μάρκας ουσιαστικά, είναι οι μεγαλύτεροι θαυμαστές σας - και ο στόχος τους είναι να κάνουν τη μάρκα σας viral.

