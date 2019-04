Διασύνδεση: Το digital brand building δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μεμονωμένα σε κάποιο σιλό. Για να επιτευχθεί συνοχή στην εμπειρία των πελατών σε όλα τα σημεία επαφής, είναι σημαντικό οι στρατηγικές digital branding να ευθυγραμμιστούν με τις μη ψηφιακές στρατηγικές μιας μάρκας. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία δυνατοτήτων για μια οργανωτική δομή που θα περιλαμβάνει τον ψηφιακό χώρο ως μια σημαντική πλατφόρμα (και δεν θα την αντιμετωπίζει όπως οποιοδήποτε άλλο μέσο). Σε πρόσφατη μελέτη που πραγματοποίησε το The CMO Club με το Oracle Marketing Cloud, μόνο το 13% των ερωτηθέντων marketers πίστευαν ότι οι οργανώσεις τους είναι σε θέση να προσφέρουν μια συνεπή εμπειρία πελατών σε όλα τα σημεία επαφής.

More in this category: