Ο Kim van Oorschot του BI Norwegian Business School, ο Kishore Sengupta του Cambridge Judge Business School και ο Luk Van Wassenhove, καθηγητής Technology and Operations Management του INSEAD, έχουν συνεργαστεί εδώ και καιρό στην έρευνα σχετικά με το λογισμικό διαχείρισης έργου. Στην τελευταία τους έκθεση "Under Pressure: Οι επιδράσεις των επαναληπτικών μεγεθών στην απόδοση ανάπτυξης λογισμικού Agile" καταδεικνύεται ότι ο ευρέως υποστηριζόμενος επαναληπτικός κύκλος των 20 εργάσιμων ημερών δεν μπορεί να βελτιστοποιήσει την ποιότητα, το κόστος και τη διάρκεια των έργων.

More in this category: