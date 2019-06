Ποιος ωφελείται όταν ένας διευθυντής ή ένα στέλεχος υποστηρίζει κάποιον νεώτερο, προσφέροντας του καθοδήγηση, προάσπιση και προώθηση; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι και οι δύο.

Η υποστήριξη αυτού του τύπου - μια σχέση στην οποία ένας καθιερωμένος ή ανερχόμενος ηγέτης επιλέγει ένα εξαιρετικό νεώτερο στέλεχος και τον βοηθά να αναπτύξει την καριέρα του - σίγουρα ενισχύει τον προστατευόμενο, ο οποίος έχει πρόσβαση στις εμπειρίες και τις διασυνδέσεις του υποστηρικτή. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι και ο τελευταίος κερδίζει επίσηςπολλά από αυτή τη σχέση. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε για το νέο βιβλίο της Sylvia Ann Hewlett* με θέμα The Sponsor Effect: How to Be a Better Leader by Investing in Others, τα ανώτατα στελέχη που έχουν κάποιον προστατευόμενο είναι κατά 53% εκείνοι που αναφέρουν ότι προήχθησαν στα προηγούμενα δύο χρόνια Οι δε νέοι μάνατζερ που έχουν επίσης κάποιον προστατευόμενο είναι κατά 60% πιο πιθανό να έχουν αναλάβει περισσότερα και πιο πιεστικά καθήκοντα.

Εξετάζοντας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μεταξύ των ερωτηθέντων στην έρευνα, που κυμαίνονταν από νέους μάνατζερ μέχρι CEOs, το 39% όσων είχαν κάποιον προστατευόμενο θεωρεί τον εαυτό του ικανοποιημένο από τα επαγγελματικά τους εφόδια τη δεδομένη στιγμή της σταδιοδρομίας τους. Μόνο το 25% εκείνων που δεν έχουν προστατευόμενο δήλωσαν το ίδιο.

Τα οφέλη αυτής της υποστήριξης δεν συσσωρεύονται σε διευθυντές και στελέχη που απλώς διδάσκουν κάποιον νεώτερο. Ένας μέντορας προσφέρει συμβουλές και ίσως κάποιες συστάσεις. Ο mentee (εκείνος που δέχεται την καθοδήγηση) ακούει ευγενικά και λέει ευχαριστώ. Ο υποστηρικτής και ο προστατευόμενος, από την άλλη πλευρά, εργάζονται αμφότεροι ενεργά όσο και δημοσίως ο ένας για την επιτυχία του άλλου. Είναι αυτή η ενεργός επένδυση και από τις δύο πλευρές που κάνει τη σχέση αμοιβαία ευεργετική.

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα τον Lou Aversano, παγκόσμιο Chief Client Officer της Oligvy στη Νέα Υόρκη. Ο Aversano βρίσκεται ήδη σε υψηλή θέση στον κόσμο της διαφήμισης - αλλά είναι ένας κόσμος με όλο και πιο ασταθή θεμέλια. Καθώς οι καταναλωτές περνούν στα ψηφιακά και κινητά κανάλια και οι παραδοσιακοί πελάτες επιθυμούν εναλλακτικές λύσεις για τη μακροβιότητα των επιχειρήσεων, οι διαφημιστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να επανεφεύρουν τον εαυτό τους.

"Πρέπει να είστε πρόθυμοι να κάψετε τις σωσίβιες λέμβους σας πριν κάποιος άλλος σας προλάβει", δήλωσε ο Aversano για τον κλάδο του σε μια συζήτηση. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι συχνά είναι δύσκολο για τους βετεράνους, οι οποίοι έχτισαν την επιτυχία τους με τον παλιομοδίτικο τρόπο, να βρουν νέες ιδέες για να αλλάξουν. "Βλέπουμε τα πράγματα από ένα ορισμένο ύψος, και έχουμε προκαταλήψεις που βασίζονται στα δικά μας εφόδια", είπε.

Για τον Aversano, η απάντηση ήταν ένας προστατευόμενος: ένα νεότερο ταλέντο στο οποίο θα επένδυε προσωπικά και θα μπορούσε να βασιστεί για απόδοση, πίστη και μια νέα θεώρηση του διαφημιστικού κόσμου. Για να βρει αυτόν το προστατευόμενο, εξερεύνησε το δίκτυο των νέων επαγγελματιών της Ogilvy. Μαζί με τους άλλους senior leaders συνεργάστηκαν με τα 100 μέλη του δικτύου (ο μέσος όρος ηλικίας των οποίων είναι 27 ετών) σε ιδέες για τον μετασχηματισμό του οργανισμού - παρακολουθώντας και καθοδηγώντας στενά αυτούς τους νέους εργαζόμενους. Χρειάστηκε χρόνος, αλλά ο Aversano βρήκε το ταλέντο που αναζητούσε: ένας νέος άντρας που ονομάζεται Ben Levine. Από τότε ο Levine βοήθησε τον Aversano να δημιουργήσει μια νέα δομή στελέχωσης, μια νέα πορεία προς την ανάπτυξη και (για τον Aversano προσωπικά και την επιχείρηση) ένα μέσο προσέγγισης του τρόπου σκέψης και εργασίας της νεότερης γενιάς.

Οι προστατευόμενοι δεν χρειάζεται να είναι νεότεροι από εσάς ή ένα φρέσκο πρόσωπο στον κλάδο. Αυτό που ορίζει ένα καλό προστατευόμενο είναι ότι εργάζονται αποτελεσματικά και ειλικρινά για εσάς και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την κοσμοθεωρία σας ή το σύνολο δεξιοτήτων. Αυτό το τελευταίο μέρος συνήθως σημαίνει κάποιον που διαφέρει σε φύλο, εθνικότητα, σεξουαλικό προσανατολισμό, επαγγελματικό υπόβαθρο, στυλ διαχείρισης ή εμπειρία ζωής. Η συγγραφέας αναφέρεται στο παράδειγμα υποστηρικτών που απέκτησαν πρόσβαση σε νέες αγορές μέσω ενός προστατευόμενου, ο οποίος μπορεί να κατανοεί π.χ. τις προτεραιότητες προστασίας της υγείας των γυναικών, τις πολιτιστικές ευαισθησίες κάποιας τρίτης χώρας ή τις ανάγκες χρηματοδότησης της ΛΟΑΤΚΙ της κοινότητας. Αναφέρεται, επίσης, σε άνδρες και γυναίκες που έγιναν CEOs τεράστιων εταιρειών με τη βοήθεια προστατευόμενων, οι οποίοι αναπτύσσουν με πιστότητα τις δυνατότητές τους και καλύπτουν τα τυχόν κενά γνώσης και δεξιοτήτων που έχουν.

Φυσικά, η υποστήριξη αυτή ενέχει και κάποιο κίνδυνο. Μπορεί να υπάρξει κακή επικοινωνία, ειδικά όταν οι προστατευόμενοι είναι διαφορετικοί από εσάς (όπως συχνά πρέπει να είναι). Μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να ελέγξετε το χρόνο που σας απορροφά αυτή η σχέση - ο προστατευόμενος πρέπει να είναι εκείνος που θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Στη συνέχεια υπάρχει κίνδυνος ο προστατευόμενος, στον οποίο έχετε επενδύσει δημοσίως χρόνο και υπευθυνότητες και έχει κεφαλοποιήσει τη φήμη σας, να σας απογοητεύσει αποτυγχάνοντας να αυξήσει τα έσοδα, να εντυπωσιάσει σημαντικούς παράγοντες, ή να πάρει εργασιακό βάρος από τους ώμους σας. Μερικοί προστατευόμενοι μάλιστα προδίδουν την εμπιστοσύνη του υποστηρικτή τους, προκαλώντας τεράστια ζημιά.

Αλλά όταν γίνεται σωστά, τα οφέλη από το να έχει κάποιος ένα νεώτερο ταλέντο που εργάζεται πιστά για λογαριασμό του, εκπληρώνοντας καθήκοντα για τα οποία δεν διαθέτει ο ίδιος χρόνο, δεξιότητες ή κλίση, είναι απλώς εξαιρετικά καλό για να το αγνοήσει. Οι σωστοί υποστηρικτές συμβάλλουν στην άμβλυνση των κινδύνων - και μεγιστοποιούν τα οφέλη της σημαντικής επένδυσης χρόνου και της προσωπικής τους φήμης - ακολουθώντας επτά βήματα, σύμφωνα με την συγγραφέα αυτού του βιβλίου:

Αναγνωρίστε. Μάθετε τι πρέπει να αναζητήσετε σε δυνητικούς προστατευόμενους, ξεκινώντας από την απόδοση και την αξιοπιστία. Συμπεριλάβετε. Αναζητήστε προστατευόμενους που είναι διαφορετικοί από εσάς, είτε στη νοοτροπία (επειδή έχουν γνώση από διαφορετικό τομέα ή διότι ανήκουν σε διαφορετική γενιά) είτε σε φύλο, εθνικότητα ή σεξουαλικό προσανατολισμό. Εμπνεύστε. Βεβαιωθείτε ότι οι προστατευόμενοι σας ευθυγραμμίζονται με τις αξίες σας και χρησιμοποιείτε τις φιλοδοξίες τους για να τους ωθήσετε μπροστά. Εκπαιδεύστε. Βοηθήστε τους προστατευόμενους να καλύψουν τα κενά τους, είτε σε γνώση είτε σε δεξιότητες. Ελέγξτε. Να επιβεβαιώνετε συνεχώς ότι οι προστατευόμενοι σας προσφέρουν σε απόδοση και αξιοπιστία. Παρακινείστε σε συμφωνία. Όταν είστε βέβαιοι ότι αποδίδεται η αξία που θέλετε, ζητείστε τη συμφωνία και διευκρινίστε τους όρους της αμοιβαίας σχέσης. Επενδύστε με τρεις τρόπους. Προχωρήστε με όλο το κεφάλαιο, την επιρροή και την κάλυψη που απαιτείται. Υποστηρίξτε και υπερασπιστείτε έντονα τους προστατευόμενους και φροντίστε να τους καλύψετε όταν χρειάζεται.

Είτε είστε ένας μεσαίου επιπέδου μάνατζερ που θέλει να δημιουργήσει όνομα είτε ένα ανώτερο στέλεχος που επιθυμεί να επεκτείνει την παραγωγικότητα και την εμβέλειά του, ένας προστατευόμενος μπορεί να είναι η απάντηση. Όταν διαχειριστείτε μια τέτοια σχέση προσεκτικά, αυτή θα βοηθήσει και τους δύο να ανέβετε και να κερδίσετε τους στόχους σας.

*Η Sylvia Ann Hewlett είναι οικονομολόγος και διευθύνουσα σύμβουλος της Hewlett Consulting Partners. Έχει, επίσης ιδρύσει και είναι ομότιμος πρόεδρος του Κέντρου για την Καινοτομία των Ταλέντων. Είναι συγγραφέας 14 βιβλίων, στα οποία περιλαμβάνεται το The Sponsor Effect.